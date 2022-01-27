حبس تاجر مخدرات فى القليوبية لحيازته 33 قطعة حشيش

أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بمخدر الحشيش وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، بقيام عاطل باتخاذ شارع 15 مايو دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.



وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط "ع ج ع"، 27 سنة عاطل مقيم المطرية القاهرة، حال تواجده بشارع 15 مايو دائرة القسم، وبحوزته 33 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.