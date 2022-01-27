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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصة مقتل سائح سعودي تحت أقدام فيل في أوغندا

مقتل سائح سعودي تحت
مقتل سائح سعودي تحت أقدام فيل في أوغندا

أعلن مسؤول في هيئة الحياة البرية في أوغندا أن سائحا سعوديا لقي مصرعه تحت أقدام فيل خلال رحلة سفاري في حديقة عامة، الثلاثاء الماضي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أصدر المتحدث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا، بشير هنجي، أمس الأربعاء، بيانا قال فيه إن الرجل السعودي ترك المركبة  التي كانت تقلّه هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم وسار على قدميه، في حديقة «مورشيسون فولز».

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وأوضح هنجي أنّ «الفيل هجم عليه وقتله على الفور»، معرباً عن حزنه لهذا الحادث وعن تعازيه لأسرة المتوفى، مؤكداً بأن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحداث بشكل كامل.

وأضاف المتحدث بأنه سيتم مراجعة بروتوكولات السلامة لتحسينها وتجنب تكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ووقعت هجمات أخرى سابقاً من قبل حيوانات بريّة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وفي عام 2018، قتل نمر طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات هو ابن أحد حرّاس حديقة أخرى في غرب البلاد.
 

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