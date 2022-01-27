مياه أسيوط تناقش الأعمال الجارية بمرشحة التشيكي وتطوير المعمل المركزى بالمحطة|صور

عقد اللواء المهندس هشام درة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا لمتابعة سير الأعمال الجارية بمشروع احلال وتجديد محطة مياه التشيكي لتصل طاقة المحطة إلى (600) ل/ث والتى تضم عدد (2) مروق ، وعدد (8 ) مرشحات لتحقق أكبر استفادة لعدد 216 ألف مستفيد من أهالى مدينة أسيوط (منطقتي شرق وغرب أسيوط) بتكلفة إجمالية 242.5 مليون جنيه ممولة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، هذا بجانب متابعة التجهيزات الإنشائية والأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية.



أوضح " درة" أثناء الإجتماع أن الهدف من تلك الأعمال الجارية سواء المعمل المركزي أو أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمحطة الإرتقاء بالمستوى الخدمي الذي سيعود على المواطنين بالنفع العام وتهيئته لتحقيق معدلات التنمية المستدامة التى تنسجم مع الفكر المنبثق من الرؤية الحديثة.



وأضاف "رئيس الشركة" أن المعمل يضم عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجى) وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء أدق التحاليل الخاصة بالمياه لتحقيق الجودة التامة المقدمة.