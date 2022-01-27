قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة والتي ستقام غدا في الخامسة مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وجاءت القائمة كما يلي:

محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.

حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق في خط الدفاع .

محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى في خط الوسط.

يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف في خط الهجوم.

