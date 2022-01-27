عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح طريق (الحسنه - بغداد) بعد إزالة تراكم الكثبان الرملية

فتح طريق (الحسنه
فتح طريق (الحسنه - بغداد) بعد إزالة تراكم الكثبان الرملية

تسببت الرمال المتحركة في إغلاق طريق ( الحسنه -بغداد) نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها منطقة وسط سيناء الأيام الماضية  ، مما اعاق حركة سير السيارات  علي الطريق ويهدد أرواح المواطنين.

تلقت غرفة العمليات بالمجلس إخطارا بوجود أكوام من الرمال على الطريق مما ادي الي إغلاقه أمام سير المركبات  وتم فتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الرمال في الحسنه.

التنسيقية تضع إكليل الزهور على النصب التذكارية لـ شهداء الشرطة بجنوب سيناء

السبت.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وكلف اللواء أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء،  الحملة الميكانيكية ،  للقيام بالدفع اللودر الخاص بمجلس المدينة لإزالة  تراكمات  الرمال والأتربه من علي جانبي طريق (الحسنه / القسيمه) ، وطريق (الحسنه/ بغداد) ،  حيث تم توجيه المعدات اللازمه بمجلس مدينة  الحسنة بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمركز  ، لإزالة كافة الاتربه  والطبقات الرملية  التي تراكمت  علي الطريق بسبب شدة هبوب الرياح، وقد تم فتح الطريق .

وتم التأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة أمنة، وذلك حرصاً  علي سلامة المواطنين وحفاظآ علي أرواحهم.

الحسنة سوء الأحوال الجوية وسط سيناء سير السيارات الرمال

موضوعات متعلقة

طريق الخارجة اسيوط.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

يعطى عن طريق الأنف.. روسيا تبدأ التجارب السريرية لـ لقاح سبوتنيكV

لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. توافر أول دواء عن طريق الفم للعلاج من كورونا الخميس المقبل..فيديو

ترشيحاتنا

اشترى فيلا تحصل على جنسية دومينيكا في البحر الكاريبي |تفاصيل

تهدد سلامة البشر .. الصين تحذر من سلالة غامضة لـ فيروس كورونا

يتحدث عن الكتاب..أحمد مجدي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل ياسر رزق..فيديو

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أشهر أفلامها "الحريف" .. وفاة الفنانة ولاء فريد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ