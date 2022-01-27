فتح طريق (الحسنه - بغداد) بعد إزالة تراكم الكثبان الرملية

تسببت الرمال المتحركة في إغلاق طريق ( الحسنه -بغداد) نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها منطقة وسط سيناء الأيام الماضية ، مما اعاق حركة سير السيارات علي الطريق ويهدد أرواح المواطنين.

تلقت غرفة العمليات بالمجلس إخطارا بوجود أكوام من الرمال على الطريق مما ادي الي إغلاقه أمام سير المركبات وتم فتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الرمال في الحسنه.

وكلف اللواء أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، الحملة الميكانيكية ، للقيام بالدفع اللودر الخاص بمجلس المدينة لإزالة تراكمات الرمال والأتربه من علي جانبي طريق (الحسنه / القسيمه) ، وطريق (الحسنه/ بغداد) ، حيث تم توجيه المعدات اللازمه بمجلس مدينة الحسنة بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمركز ، لإزالة كافة الاتربه والطبقات الرملية التي تراكمت علي الطريق بسبب شدة هبوب الرياح، وقد تم فتح الطريق .

وتم التأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة أمنة، وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين وحفاظآ علي أرواحهم.