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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أكرم حسني: "أولادي نقطة ضعفي وعندنا حتة صعيدي في تربية أبنائنا"

اكرم حسني
اكرم حسني

أكد الفنان اكرم حسني، أن ابناءه نقطة ضعفه وقد يدخل في البكاء حال شعوره بالتقصير معهم، قائلا: "اللى بيخليني اعيط ونقطة ضعفي أولادي لو حسيت اني مقصر معاهم لأني الشغل واخدني بتأثر بده، وفي أوقات بحس فيها بالضغط وأني بعيد نفسيا ولكن بحاول طول الوقت أكون موجود ولو بالتليفون".

 

وأضاف أكرم حسني، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه ليس أب مثالي لان كلمة مثالية كبيرة. 

 

وتابع أكرم حسني: "مع ضغطة الشغل بكون منفصل عن ابنائي وساعات بيكون وقتي كتير في الشغل، وأنا مش أب مثالي ولكن بحاول اسمعهم على قد ما قدر واكون اب متفتح".

 

واكمل أكرم حسني: "في تربية ابنائي عندنا حته شرقي وحته صعيدي وفي ثوابت أهلنا ربونا عليها، وعلشان اعمل التوازن بين اللي تربينا عليه واللي بيحصل دلوقتي من متطلبات العصر والأجيال الجديدة بيبقى في خناقة جو الواحد".

اكرم حسني القاهرة والناس أب مثالي الأجيال الجديدة اخبار التوك شو

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