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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي إماراتي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات أثلجت صدورنا.. فيديو

السيسي
السيسي

قال الكاتب الصحفي حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن زيارة الرئيس السيسي للإمارات لها رسائل عدة أبرزها أن مصيرنا واحد.
 

وأضاف "الكعبي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"،: "زيارة الرئيس السيسي للإمارات أثلجت صدورنا"، لافتا: "زيارة الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم، ولها دلالات ورسائل عدة وليست فقط بين البلدين".

وأشار الكاتب الصحفي حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية،: "مصر هي القلعة الحصينة لكل العرب"، موضحا: "نحن ننظر على علاقاتنا بالمصريين أننا أسرة واحدة".
 

الرئيس السيسي زيارة الرئيس السيسى الامارات الكاتب الصحفي صحيفة الاتحاد الإماراتية الاتحاد الإماراتي برنامج مساء دي إم سي

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