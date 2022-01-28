أخبار التكنولوجيا|هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50..وموتورولا تتحدى سامسونج وآبل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت شركة شاومي Xioami، عن مخططها الزمني لدفع الإصدار العالمي من واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة Redmi Note 11 العالمية الجديدة.



سربت بعض التقارير التقنية صورا ومعلومات حول هاتف جديد من شركة وان بلس OnePlus، حيث تخطط لإطلاق هاتف OnePlus Nord CE2 أحد أرخص هواتف أندرويد التي ستصدر هذا العام بتقنية الجيل الخامس.



أعلنت شركة هواوي Huawei، اليوم رسميا عن بدء توفر الإصدار العالمي من هواتفها الذكية الرائدة الحديثة، حيث ستبدأ مرحلة البيع الأولى من هاتفي P50 Pro و P50 Pocket في الأسواق بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.



تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتف رائد جديد بقدرات تصويرية خارقة، يأتي كأحدث منافس لأجهزة سامسونج وآبل الحديثة.



أعلنت شركة فيفو Vivo، عن 7 هواتف ذكية من سلسلة (Y) التابعة لها هذا الشهر، شملت المجموعة الإصدارات التالية: Y21T و V23 و V23 Pro و Y33T و Y21e و Y55 5G و Y21A، واليوم كشفت الشركة الصينية عن الإصدار الثامن.