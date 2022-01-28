أخبار التكنولوجيا|هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50..وموتورولا تتحدى سامسونج وآبل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
شاومي تكشف جدول طرح MIUI 13 عالميا.. إليك القائمة الكاملة
كشفت شركة شاومي Xioami، عن مخططها الزمني لدفع الإصدار العالمي من واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة Redmi Note 11 العالمية الجديدة.
وان بلس تطلق هاتف 5G بسعر مقبول وبتصميم يحاكي أوبو Reno7 SE
سربت بعض التقارير التقنية صورا ومعلومات حول هاتف جديد من شركة وان بلس OnePlus، حيث تخطط لإطلاق هاتف OnePlus Nord CE2 أحد أرخص هواتف أندرويد التي ستصدر هذا العام بتقنية الجيل الخامس.
هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50.. أسعار ومواصفات
أعلنت شركة هواوي Huawei، اليوم رسميا عن بدء توفر الإصدار العالمي من هواتفها الذكية الرائدة الحديثة، حيث ستبدأ مرحلة البيع الأولى من هاتفي P50 Pro و P50 Pocket في الأسواق بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
موتورولا تتحدى سامسونج وآبل بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبارة
تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتف رائد جديد بقدرات تصويرية خارقة، يأتي كأحدث منافس لأجهزة سامسونج وآبل الحديثة.
بسعر منافس.. فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G
أعلنت شركة فيفو Vivo، عن 7 هواتف ذكية من سلسلة (Y) التابعة لها هذا الشهر، شملت المجموعة الإصدارات التالية: Y21T و V23 و V23 Pro و Y33T و Y21e و Y55 5G و Y21A، واليوم كشفت الشركة الصينية عن الإصدار الثامن.