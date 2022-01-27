هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50.. أسعار ومواصفات

أعلنت شركة هواوي Huawei، اليوم رسميا عن بدء توفر الإصدار العالمي من هواتفها الذكية الرائدة الحديثة، حيث ستبدأ مرحلة البيع الأولى من هاتفي P50 Pro و P50 Pocket في الأسواق بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي P50 Pocket بتصميم صدفي قابل للطي مع مفصلة متعددة الأبعاد تدعم عدم وجود فجوة مرئية عند الإغلاق، وتأتي الشاشة الخارجية بتصميم دائري على غطاء الجهاز بقياس 1 بوصة، تتيح لك التفاعل مع الإشعارات وأدوات التحكم والكاميرات.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pocket

ويتكون إعداد الكاميرا الثلاثية في هاتف هواوي P50 Pocket من كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الطيف بدقة 32 ميجابكسل لتعزيز عرض الألوان.

ويتمتع هاتف P50 Pocket، بشاشة داخلية مرنة من نوع OLED، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+، تدعم معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pocket

وزودت هواوي هاتف P50 Pocket بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هواوي P50 Pocket، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم EMUI 12.

وسيكون هاتف هواوي P50 Pocket متاحا في نوعين مختلفين، الإصدار العادي الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر باللون الأسود أو الأبيض مقابل سعر 1،299 يورو (أي ما يعادل 22 ألفا و800 جنيه مصري).

ويتوفر هاتف هواوي P50 Pocket، في تصميم آخر ثلاثي الأبعاد يمنحك تأثيرا مرئيا مع تألق شبيه بالماس، بتصميم مصمم الأزياء الراقية الشهير Iris van Herpen، بلون ذهبي مميز مقابل سعر 1599 يورو (أي ما يعادل 28 ألف جنيه مصري)، لنسخة 12 + 512 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pro

يتميز هاتف هواوي Huawei P50 Pro بشاشة OLED، بقياس 6.6 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1228 × 2700 بكسل ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pro

ويتمتع هاتف هواوي Huawei P50 Pro بإعداد كاميرا رباعي خلفي، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pro

ويتم تشغيل الإصدار العالمي من هاتف هواوي Huawei P50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، يدعم اتصال 4G فقط، المطور بتكنولوجيا 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف هواوي Huawei P50 Pro بطارية بقوة 4360 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، وشحن لاسلكي SuperCharge بقدرة 50 وات، ويتوفر في لونين هما: الذهبي الأسود والذهبي الكاكاو مقابل سعر 1199 يورو (أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري).

