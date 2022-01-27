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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تعتزم إطلاق إصدار خاص من هاتف Mate 40 بمعالج ميدياتك

هاتف هواوي Mate 40
هاتف هواوي Mate 40 برو

أشارت أحدث التسريبات إلى خطة شركة هواوي Huawei، لإطلاق إصدارا خاص من هاتف Mate 40، واليوم، ظهرت تفاصيل مثيرة للاهتمام حول هذا الجهاز على الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، انتشرت العديد من الشائعات على منصة ويبو الصينية حول إطلاق إصدار مخصص من هاتف Mate 40 قريبا، والذي سينطلق من شركة TD Tech بترخيص من هواوي، مع معالج ميدياتك Dimensity 1000+.

 

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وقد كشفت التسريبات السابقة، أن هاتف هواوي المرتقب سيحمل رقم الطراز TDT-MA01، وعلاوة على ذلك، سيحظى هاتف Mate 40 القادم بدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات، على أن يتم شحن الهاتف دون وحدة شاحن في محتوى الصندوق.

وفي الوقت نفسه، كشف مقطع فيديو على منصة تيك توك، التصميم الخلفي لهاتف هواوي القادم Mate 40 من TD Tech بتصميم كاميرا دائري الشكل، ولسوء الحظ، لا يزال تاريخ إصدار هذا الهاتف الذكي مجهولا.

HUAWEI Mate 40E 5G Featured A
هاتف هواوي Mate 40 

تقدم TD Tech أجهزة هواوي بترخيص من العملاق الصيني، ولقد أكدت أحدث التسريبات التي نشرت في Weibo اليوم على أن TD Tech تقدم قريباً إصدار جديد من Mate 40 والذي يأتي بنموذج رقم TDT-MA01.


يذكر أن التسريبات تشير إلى أن شركة TD Tech ستقدم هاتف Mate 40 التابع لـ هواوي للأسواق بعلامتها التجارية في الجزء السفلي من الهاتف، وحتي الآن أصدرت الشركة جهازا واحدا يسمى TD Tech N8 Pro، إلى جانب غيرها من المنتجات.

ومن المتوقع أن يكون هاتف شركة TD Tech التالي هو HUAWEI Mate40E 5G المعاد تسميته، كما ستطلق العلامة التجارية الصينية بعض الهواتف الذكية التي تحمل علامة هواوي لتفادي الحظر الأمريكي المفروض على الشركة.

ولن تطلق TD Tech جميع سلسلة الهواتف الذكية هواوي، ولكن أيضا الأجهزة الذكية التي تتعقب وتتبع اللياقة والأجهزة اللوحية والأجهزة التلفزيونية الذكية، إليك القائمة الكاملة للمنتجات التي تخطط الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات الأقل شهرة لطرحها في الأسواق:

الهواتف الذكية

- سلسلة ميت
- سلسلة P
- سلسلة Nova
- سلسلة Enjoy

الأجهزة القابلة للارتداء

- سلسلة ساعات هواوي Watch GT الذكية

- سلسلة متتبع اللياقة البدنية Band وغيرها من أجهزة هواوي الذكية من أجهزة التلفاز والأجهزة اللوحية.

TD Tech Huawei Product Lineup
أجهزة هواوي الذكية
هواوي هاتف Mate 40 هاتف هواوي Mate 40 شركة TD Tech HUAWEI Mate40E 5G

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