سيتروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً | صور

أنهت Citroën إنتاج C1 city بعد 17 عاماً من العمل مع خروج الطراز الأخير من خط الإنتاج في جمهورية التشيك، حيث باعت الشركة الفرنسية 1.2 مليون نموذج من سيارة المدينة منذ إطلاقها عام 2005 والذي يعود الفضل في نجاحها إلى تصميمها الأنيق وديناميكيات القيادة الحضرية والتطبيق العملي اليومي.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً

تم إخراج C1 من الإنتاج بسبب تغيير في أولويات المجموعة مع الشركة المصنعة المملوكة لشركة Stellantis "التي تتطلع إلى مستقبل التنقل الحضري اعتماداً على الطاقة الكهربائية النظيفة.

قالت سيتروين إن التغييرات في أنماط العمل وإدخال القيود في مراكز المدن والحاجة إلى مساحة أكبر وتعدد الاستخدامات تتطلب إعادة التركيز على أولويات جديدة.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً

إضافات الشركة الفرنسية سيتروين في تصريحات لمجلة Autocar البريطانية أنه ليس لديها بديل مباشر لـ C1 حتى وقت قريب، لكنها تتوقع أن إطلاق C3 supermini بأسعار معقولة سوف يسد الفجوة بشكل فعال.

سيتم تقديم طراز C3 الجديد في شهر أبريل القادم بسعر يبدأ من 12.995 جنيه إسترليني وهو أغلى قليلاً من طراز داسيا Sandero Comfort المنافس المباشر له، والذي يبلغ سعره 11.745 جنيه إسترليني.

الطراز الجديد أرخص من C1 في مواصفات Flair التي تتصدر نطاقها، ومع ذلك فهي تتميز بمعدات أكثر تنافسية.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً

اشارت سيتروين أيضا انه مقابل هذه الزيادة في الأموال ستحصل السيارة على صندوق خلفي أكبر وخمسة مقاعد ومصابيح أمامية LED ومزيد من معدات السلامة وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خمسة أبواب عملية وبأسعار معقولة، ونأمل أن يتولى C3 أعمال C1 الحالية عندما يكون العملاء جاهزين للتجديد، ونعتقد أنهم سيفاجئون بسرور بكمية التحديثات والمساحة الأكبر".

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً

تتوقع سيتروين أيضاً أن العملاء الذين يستخدمون سياراتهم فقط للقيادة حول بيئات المدينة سوف يفكرون في دورة Ami Electric الرباعية القادمة، وتعني نهاية إنتاج C1 أن تويوتا تمتلك الآن وتستخدم مصنع كولين فقط بمفردها، حيث ستقوم ببناء سيارة المدينة الجديدة Aygo X.