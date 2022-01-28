عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً | صور

ستروين تنهي إنتاج
ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً

أنهت Citroën إنتاج  C1 city بعد 17 عاماً من العمل مع خروج الطراز الأخير من خط الإنتاج في جمهورية التشيك، حيث باعت الشركة الفرنسية 1.2 مليون نموذج من سيارة المدينة منذ إطلاقها عام 2005 والذي يعود الفضل في نجاحها إلى تصميمها الأنيق وديناميكيات القيادة الحضرية والتطبيق العملي اليومي.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً 

تم إخراج C1 من الإنتاج بسبب تغيير في أولويات المجموعة مع الشركة المصنعة المملوكة لشركة Stellantis "التي تتطلع إلى مستقبل التنقل الحضري اعتماداً على الطاقة الكهربائية النظيفة.

قالت سيتروين إن التغييرات في أنماط العمل وإدخال القيود في مراكز المدن والحاجة إلى مساحة أكبر وتعدد الاستخدامات تتطلب إعادة التركيز على أولويات جديدة.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً 

إضافات الشركة الفرنسية سيتروين في تصريحات لمجلة Autocar البريطانية أنه ليس لديها بديل مباشر لـ C1 حتى وقت قريب، لكنها تتوقع أن إطلاق C3 supermini بأسعار معقولة سوف يسد الفجوة بشكل فعال.

سيتم تقديم طراز C3 الجديد في شهر أبريل القادم بسعر يبدأ من 12.995 جنيه إسترليني وهو أغلى قليلاً من طراز داسيا Sandero Comfort المنافس المباشر له، والذي يبلغ سعره 11.745 جنيه إسترليني.

الطراز الجديد أرخص من C1 في مواصفات Flair التي تتصدر نطاقها، ومع ذلك فهي تتميز بمعدات أكثر تنافسية.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً 

اشارت سيتروين أيضا انه مقابل هذه الزيادة في الأموال ستحصل السيارة على صندوق خلفي أكبر وخمسة مقاعد ومصابيح أمامية LED ومزيد من معدات السلامة وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خمسة أبواب عملية وبأسعار معقولة، ونأمل أن يتولى C3 أعمال C1 الحالية عندما يكون العملاء جاهزين للتجديد، ونعتقد أنهم سيفاجئون بسرور بكمية التحديثات والمساحة الأكبر".

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً 

تتوقع سيتروين أيضاً أن العملاء الذين يستخدمون سياراتهم فقط للقيادة حول بيئات المدينة سوف يفكرون في دورة Ami Electric الرباعية القادمة، وتعني نهاية إنتاج C1 أن تويوتا تمتلك الآن وتستخدم مصنع كولين فقط بمفردها، حيث ستقوم ببناء سيارة المدينة الجديدة Aygo X.

ستروين تنهي إنتاج سيارات C1 city بعد 17 عاماً 
Citroën C1 city التشيك سيارة Stellantis Autocar

موضوعات متعلقة

بـ23 مليار يورو..تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية..صور

سعر ومواصفات سيارة رينج روفرز الرياضية الفاخرة| صور

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023 | صور

سيارة Klein Vision الطائرة.. تحصل على شهادة صلاحية الطيران الرسمية| صور

بوجاتي: خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة.. صور

شفرولية كورفيت تحتفل بعيدها الـ 70 بإصدار خاص | صور

لامبورجيني تعيد إحياء كونتاش الأسطورية بمواصفات رائدة |صور

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028 |صور

ترشيحاتنا

عائق وحيد يهدد الصفقة.. بيراميدز يستهدف ضم وليد أزارو

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

إسرائيل تستعين بنظام جديد للإنذار من الزلازل

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 28-1-2022

فيديو جراف.. تعبت خلاص.. هل تعتزل بسمة وهبة الإعلام

هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

بالقانون.. الموظف مستقيل عن العمل حال ارتكاب هذا الفعل

موعد مباراة المنتخب والمغرب في ربع نهائي كأس أفريقيا والقنوات الناقلة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 362 مليونا وارتفاع وفيات الهند والمكسيك

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ