حقق أرباحًا هائلة بمنتجات مغشوشة| الشرطة السعودية تداهم شقة مشهور سناب شات

بثت السلطات السعودية، فيديو، لمنزل أحد مشاهير سناب شات، ضبطت بداخله منتجات مغشوشة لماركات فارهة، حقق من خلالها مبالغ طائلة.

وذكرت وزارة التجارة السعودية، في فيديو نشرته عبر "تويتر"، إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".

وقالت : "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".

وبينت الوزارة السعودية أنه تم استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.