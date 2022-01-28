35 مليار جنيه من "تنمية المشروعات" لدعم 1.4 مليون نشاط .. تفاصيل

كشف محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، مهام الجهاز، مؤكدا أن الجهاز هو المسؤول عن قطاع المشروعات في مصر.

وأضاف عبد الملك، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أنه من ضمن مسؤوليات الجهاز أيضا وضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية.

وتابع محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية منذ 2014، بقطاع تنمية ودعم المشروعات.

وأكد رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن هناك 35 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم 1.4 مليون مشروع منذ 2014.

وفي السياق نفسه أشار محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن دورنا الأساسي هو أننا نمثل نموذج لتقديم الخدمات لهذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني.