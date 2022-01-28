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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول امريكي: نرحب بـ "روسيا لا تريد الحرب" لكننا بحاجة إلى رؤية "عمل يبرهن ذلك"

لافروف
لافروف

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بتصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب، لكنها بحاجة إلى “رؤيتها مدعومة بعمل سريع”.

وأضاف المسئول الامريكي "أود أن أقول في تصريحات وزير الخارجية الروسي هذا الصباح، إننا نرحب بتعليقاته بأن روسيا لا تريد الحرب ونرحب برد من الحكومة الروسية على المبادئ التي وضعناها لهم ، لكن هذا يحتاج أن تكون رؤيتهم مدعومة بعمل سريع'.

وتابع المسؤول الامريكي أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الاثنين سيكون 'فرصة لروسيا لشرح ما تفعله'.

وأضاف قائلا إنها ستكون 'فرصة واضحة' لموسكو للكشف عما إذا كانت 'ترى طريقا للدبلوماسية أو أنها مهتمة بمواصلة الصراع'.

واستطرد: 'سنكون مستعدين أيضًا لاستدعاء معلومات مضللة وتكتيكات التحويل التي قد تستخدمها روسيا بما في ذلك مزاعمها بأن أوكرانيا تثير الصراع و أن الناتو هو المسؤول عن هذه التوترات".

وشدد وزير الخارجية الروسي ، في حديثه لوسائل الإعلام الروسية يوم الجمعة ، على أن روسيا لا تريد الحرب مع الولايات المتحدة. لكنه حذر من أن موسكو 'لن تسمح للغرب أيضًا بتجاهل مصالحنا بشكل صارخ'.

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