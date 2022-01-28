بسبب دخان التدفئة.. أم تكتشف مصرع زوجها ونجليهما في المنوفية

في واقعة مأساوية، اكتشفت أم مصرع زوجها وابنهما الأكبر ونجلتهما بينما عثر علي الابنة الأخرى في حالة حرجة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغا من أهالي قرية صفط بالعثور علي أب وأبنائه متوفيين داخل منزلهم.

وبالانتقال تبين العثور علي جثة "ع.ا.م" ونجليه الاثنين متوفيين داخل منزلهم، بينما عثر علي الابنة الرابعة في حالة حرجة.

وأكد مصدر أمني أن الوفاة نتيجة اختناق بسبب الدخان حيث قام الأب وأبنائه بإشعال موقد من أجل التدفئة فخنقهم الدخان ثم اكتشفت الأم الواقعة.

تم نقل جثامين الضحايا إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.