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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلقى رشوة.. حبس موظف أوهم مواطنا بقدرته على تعيين ابنته بجهة حكومية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإيهام مواطن آخر بقدرته على تعيين ابنته في جهة حكومية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.

وكانت قد تواصل أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاحتيال على المواطنين ونجحت في ضبط موظف أوهم مواطن آخر بقدرته على تعيين ابنته في جهة حكومية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بتضرره من (موظف بإحدى الجهات) لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بالحصول من المُبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسئولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس موظف إيهام مواطن تعيين ابنته تعيين رجال المباحث الرشوة إستغلال النفوذ

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