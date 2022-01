أمير المصري: كنت عايز أعمل حاجة مختلفة في ريتسا وأنتظر عرض مسلسلين أجنبيين

قال الفنان أمير المصرى، أنه تلقى مكالمة من أيمن يوسف، للمشاركة فى فيلم "ريتسا"، معقبا:" كنت عايز أعمل حاجة مختلفة وأقدم دور رومانسى".



وأضاف المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تربطه علاقة صداقة بالفنانة مى الغيطى، حتى قبل مشاركته معها في فيلم ريتسا.

وأكد أمير المصرى، أنه سيشارك بمسلسلين، أجنبيين، سيتم عرضهما العام القادم، منهما مسلسل يتحدث عن الحرب العالمية الثانية.

أمير المصري نجم الجارديان وبلاي ليست

واختار موقع The Playlist العالمي النجم المصري أمير المصري ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، وشملت القائمة 24 نجمًا آخرين، من بينهم بين ألفيك عن فيلم The Last Duel، بينيلوبي كروز عن فيلم The Lost Daughter وخواكين فينيكس عن فيلم C’mon C’mon.

كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، ومؤخرًا فاز أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo ، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.