هاني رمزي مع تركي أل شيخ من فعاليات مهرجان joy awards.. شاهد

شارك الفنان الكوميدي هاني رمزي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، من حفل توزيع جوائز joy awards.

وظهر هاني رمزي بصحبة المستشار تركي أل شيخ،وكتب معلقا من خلال صورتهما:سعيد جدا بلقائي بمعالى المستشار تركى آل الشيخ ومباركته لى على نجاح المسرحيه فى موسم الرياض وفى جده ضمن احتفالية مهرجان Joy Awards 2022.



ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.



وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.



ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.