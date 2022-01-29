قلتلك يا نوسه بلاش.. سؤال غريب بامتحان "إعلام القاهرة"

انتشرت صورة لصفحة أسئلة امتحان اللغة العربية الخاص بطلبة كلية الإعلام، وتسببت في موجة من السخرية والجدل بسبب طبيعة السؤال الغريبة، سواء بين طلاب الكلية الحاليين والسابقين أو حتى غير طلاب الإعلام.

وصرحت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بأن هذا السؤال كان بامتحان ميدتيرم منذ سنتين ، مؤكده على أن السؤال غير موجود بامتحانات هذا العام.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم استبعاد أستاذ مادة هذا الامتحان فى وقتها منذ سنتين.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام فى جامعة القاهرة، أنه حرصا على سلامة طلاب الكلية، قررت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين، نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الكلية، إنه اعتبار من يوم السبت 22 يناير الجارى، سيتم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بنظام الـ أون لاين بسبب زيادة عدد الالتماسات المقدمة من الطلاب والمرافق بها تقارير طبية.