عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلتلك يا نوسه بلاش.. سؤال غريب بامتحان "إعلام القاهرة"

صدى البلد

انتشرت صورة لصفحة أسئلة امتحان اللغة العربية الخاص بطلبة كلية الإعلام، وتسببت في موجة من السخرية والجدل بسبب طبيعة السؤال الغريبة، سواء بين طلاب الكلية الحاليين والسابقين أو حتى غير طلاب الإعلام.

وصرحت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بأن هذا السؤال كان بامتحان ميدتيرم منذ سنتين ، مؤكده على أن السؤال غير موجود بامتحانات هذا العام.

 

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم استبعاد أستاذ مادة هذا الامتحان فى وقتها منذ سنتين.

 

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام فى جامعة القاهرة، أنه حرصا على سلامة طلاب الكلية، قررت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين، نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

 

وقال بيان صادر عن الكلية، إنه اعتبار من يوم السبت 22 يناير الجارى، سيتم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول  بنظام الـ أون لاين بسبب زيادة عدد الالتماسات المقدمة من الطلاب والمرافق بها تقارير طبية.

كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام صدى البلد

موضوعات متعلقة

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي القضايا محل الاهتمام المشترك

أحمد موسى لـ خالد الدرندلي : منتظرينكم بكأس إفريقيا ..فيديو

يبيع بياناتك الشخصية لنتفليكس وجوجل.. احذر تلفزيونك الذكي يعلم عنك الكثير

الإسكان : عرض وحدات للبيع بـ مثلث ماسبيرو لتعويض المبالغ المنصرفة |فيديو

متفائلون.. اتحاد الكرة : مصرّون على هزيمة المغرب في مباراة غدٍ |فيديو

لما الرئيس السيسي ينفذ حلمه ولادي حيبقوا بخير|هكذا تمنّاها الراحل ياسر رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

تاج الدين يكشف حالات منع الحصول على دواء كورونا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد: تجاوزنا ذروة الصقيع.. وتحسن الأجواء في هذا التوقيت

إنتهاء موجة البرودة.. الأرصاد تعلن تحسن الطقس في مصر| فيديو

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

الخطيب يعتذر.. ومرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

فيديو

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

سيدات مصريات تبرعن بثرواتهن حبًا في الوطن .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ