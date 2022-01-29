أخبار التعليم.. هدوء لجان امتحانات أولى ثانوي.. وامتحان العربي بإعدادية القاهرة سهل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شاهد.. هدوء لجان امتحانات الصف الأول الثانوي.. والتعليم: لا شكاوى

شهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، السبت، حالة من الهدوء التام، حيث انتظمت العملية الامتحانية في جميع اللجان وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى من لجان امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، مشيرة إلى أن الأجواء هادئة ومستقرة.

سهولة امتحان عربي إعدادية القاهرة.. وظهور المشروع الوطني للقراءة في ورقة الأسئلة

حصل موقع صدى البلد ، على نسخة من ورقة اسئلة امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الاعدادية 2022 اليوم السبت في محافظة القاهرة.

إتاحة أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة على موقع التربية والتعليم

أعلنت الادارات التعليمية، تنبيها عاجلا لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، أكدت خلاله أنه تم إتاحة أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة ، على صفحة بيانات تلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم.

إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط.. الجمال يفتتح استقبال الحروق وتوسعات عناية الحالات الحرجة

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، سلسلة من التجديدات بمستشفيات الجامعة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن خطة جامعة أسيوط في تطوير مستشفياتها الجامعية، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ، لتخدم قطاعات كبيرة من المواطنين.

كورال عين شمس ممثلا مصر والوطن العربي في افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

شارك فريق كورال جامعة عين شمس، مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون، بالتعاون مع اللجنة الصينية المنظمة لاوليمبياد بكين الشتوية والسفارة الصينية بالقاهرة، في انتاج أغنية مشتركة للفريقين باللغات الصينية والإنجليزية والعربية، لتشارك في احتفاليات افتتاح الأولمبياد الشتوية.

تهديد لمستقبل الطلاب.. خبير تعليم يكشف خطورة الكيانات العلمية الوهمية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية السابق بجامعة عين شمس، إن هناك كيانات علمية وهمية غير مرخص لها للعمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعي كذبًا منح شهادات أكاديمية للطالب، وهي غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى الطلاب الذين يقعوا فريسة لمثل هذه الجامعات يحصلون على شهادات غير معتمدة و لا يمكن تعيينهم بهذه الشهادات.

10 صور ترصد أجواء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 داخل اللجان

انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة القاهرة ، في لجان مؤمنة و مراقبة في المدارس الموجودة بجميع انحاء المحافظة ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

أكاديمية البحث العلمي: جامعة القاهرة الأولى في النشر الدولي بـ 16.8% من إنتاج مصر

تصدرت جامعة القاهرة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا عام 2021 بعدد (6514) بحثًا دوليًا بنسبة مساهمة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة دوليًا على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تليها، وذلك وفقًا لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذي يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.