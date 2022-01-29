مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السنغالي لمصر للاستفادة من طرق مكافحة الإرهاب



قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السنغالي لمصر تأتي في إطار دعم مصر للدول الأفريقية، مشددا على أن الرئيس السيسي يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات مع دول غرب إفريقيا.

وأضاف “حسين هريدي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن زيارة الرئيس السنغالي تستهدف الحديث عن الأزمات الإقليمية، ومن ضمنها أزمة سد النهضة، وذلك لأن السنغال في عام 2016 تزعمت في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن موضوع التشارك وتقاسم مياه الأنهار الدولية.

وأوضح أن السنغال تتواجد في منطقة غرب أفريقيا التي تعاني من انتشار الإرهاب والتطرف، ولذلك ستتعاون مصر لمواجهة الإرهاب ونشر الفكر الإسلامي الوسطي.



وفي سياق متصل: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وجاءت كلمة الرئيس السيسي كالتالي:

أخي فخامة الرئيس ماكي سال،

رئيس جمهورية السنغال،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس "ماكي سال" والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة توطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019، كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة.



