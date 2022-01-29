شوبير.. الأهلي بلا مهاجم في كأس العالم للأندية

قال الإعلامي احمد شوبير إن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يواجه أزمة هجومية كبيرة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وكتب شوبير في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: "‏ولا مهاجم مع الاهلي ف كأس العالم!!؟؟"

يذكر ان حسام حسن خرج من حسابات الجهاز الفني بعد إصابته بشد في عضلة السمانة ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة بجانب رحيل محمود عبد المنعم كهربا لفريق هاتاي سبور التركي.

كما تأكد غياب صلاح محسن بعد إصابته بكسر في مشطية وجه القدم وخضوعه لتدخل جراحي حيث يحتاج لشهرين تقريبا من أجل العودة مرة أخرى للملاعب.