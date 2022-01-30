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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة تثبت فعالية فيتامين د وأوميجا 3 في علاج آلام المفاصل

فيتامين د
فيتامين د

قالت دراسة جديدة إن إجراء بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة يمكن أن يؤثر ليس فقط على خطر الإصابة بالأمراض، ولكن أيضًا على طول عمر حياتك، إن خلق عادات صحية وتناول نظام غذائي غني بالمغذيات، وحتى ممارسة الرياضة كلها جزء من الحفاظ على الصحة والسعادة لأطول فترة ممكنة.

ووفقًا لمراجعة جديدة نشرتها BMJ، فإن تناول فيتامين د ومكملات الأحماض الدهنية البحرية أوميغا 3 يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مع تقدمك في السن.

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دراسة تكشف العلاقة بين فيتامين د وأمراض المناعة.. تفاصيل

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بخلاف فيتامين د.. الفوائد الصحية للتعرض للشمس

في هذه المراجعة، قام الباحثون بتقييم 25871 مريضًا - 12786 رجلاً فوق سن الخمسين ، و 13085 امرأة فوق سن 55، وجميعهم من خلفيات عرقية وإثنية، تم تقسيمهم إلى مجموعات من تناول مكمل فيتامين د أو دواء وهمي، وحمض أوميغا 3 الدهني أو دواء وهمي، وقيموا معدل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية لكل مشارك على مدى 5.3 سنوات.

أشارت النتائج إلى أن المجموعة التي تناولت مكملات فيتامين (د ) (سواء مع مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية أو بدونها) شهدت انخفاضًا بنسبة 22 ٪ في أمراض المناعة الذاتية. شهد المشاركون الذين تناولوا أحماض أوميغا 3 الدهنية انخفاضًا بنسبة 15٪. في حين أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية لم تكن مهمة مقارنة بفيتامين د ، إلا أن كلاهما لا يزال له "تأثيرات أكبر" مقارنة بمجموعات الدواء الوهمي.

بالنظر إلى المراجعة ، تناولت مجموعة مكملات فيتامين (د) 2000 وحدة دولية (IU) يوميًا ، أي ما يعادل 50 ميكروغرامًا. البدل الغذائي الموصى به (RDA) لفيتامين د هو 15 ميكروغرامًا للبالغين 70 عامًا أو أقل ، و 20 ميكروغرامًا للبالغين الأكبر سنًا.

على الرغم من أن مكمل فيتامين د هذا يتجاوز الـ RDA ، فإن مستوى المدخول الأعلى المسموح به - الحد الأقصى لكمية الفيتامين التي يجب أن تتناولها قبل المخاطرة بأعراض جانبية خطيرة - هو 100 ميكروغرام ، أي 4000 وحدة دولية.

فيتامين د أوميغا 3 امراض المناعة امراض المناعة الذاتية حمض أوميغا مكمل فيتامين د

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دراسة تكشف العلاقة بين فيتامين د وأمراض المناعة.. تفاصيل

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