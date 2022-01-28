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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مكملات فيتامين د وزيت السمك تجنّبك أمراض المناعة الذاتية

فيتامين د
فيتامين د

قالت دراسة جديدة أن قد يساعد تناول مكملات فيتامين د وزيت السمك يوميًا في حماية كبار السن من الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وأمراض الغدة الدرقية وألم العضلات الروماتيزمي، وهو مرض التهابي يسبب آلامًا في العضلات وتيبسًا في الكتفين والوركين وهو مرض جديد. 

قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارين كوستينبادير، أستاذة الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد في القسم، إن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر والذين يتناولون 2000 وحدة دولية من فيتامين D3 لأكثر من خمس سنوات لديهم معدل نسبي أقل بنسبة 22٪ من تشخيصات المناعة الذاتية المؤكدة.

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وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة هذه الجرعة هي مرتين إلى ثلاث مرات من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د للبالغين، وهي 600 وحدة دولية للأشخاص حتى سن 69 عامًا و 800 وحدة دولية لمن هم في سن 70 وما فوق.

بمجرد تناول الأشخاص فيتامين د لمدة عامين على الأقل، ارتفع معدل الوقاية من اضطرابات المناعة الذاتية إلى 39٪، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ.

وجدت الدراسة أيضًا ارتباطًا محتملاً بين تناول 1000 ملليجرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية (زيت السمك) وانخفاض اضطرابات المناعة الذاتية ، لكن الارتباط لم يكن ذا دلالة إحصائية حتى ظهور الحالات المحتملة لأمراض المناعة الذاتية - وليس فقط الحالات المؤكدة - في التحليل.

ومع ذلك ، وجدت الدراسة أن تناول مكملات فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، مقابل الدواء الوهمي وحده، قلل من أمراض المناعة الذاتية بنحو 30٪.
 

 

فيتامين د مكملات فيتامين د زيت السمك التهاب المفاصل الروماتويدي اضطرابات المناعة الذاتية أحماض أوميغا 3 الدهنية

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