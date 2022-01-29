أحمد العوضي يحث جمهوره على الأكل الصحي عبر "فيسبوك"

وجه الفنان احمد العوضي، رسالة جديدة لجمهوره، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق العوضي قائلا: "صحتك البدنية والنفسية بتاعتك أنت.. أنت اللي تقرر ايه يخش معدتك وانت اللي بتقرر ايه اللي يخش عقلك.. فاختار الاكل الصحي والمحتوي اللي يفيدك 🙏🙏". ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

واحتفل النجم أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

وأكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .