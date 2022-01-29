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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة:الاتصال بالخط الساخن حال عدم وصول رسائل تلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا

الجرعة الثالثه
الجرعة الثالثه

اعلنت وزارة الصحة والسكان، عن طرق تقويه مناعة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لحمايتهم  من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة انه يجب تشجيع كبار السن على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح، مضيفة ان الجرعة التنشيطية متوفرة للأشخاص الذين مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر.

وأشارت الوزارة الي انه سيتم ارسال لهم رسالة بموعد تلقي الجرعة الثالثة، وفي حاله عدم وصول الرساله لهم يجب الاتصال بالخط الساخن، 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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