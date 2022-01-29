نجوم الرياضة يهنئون محمد أبو جبل بعيد ميلاده.. صور

حرص مجموعة من نجوم الرياضة على تهنئة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر بعيد ميلادة عبر حساباتهم بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

ونشر شيكابالا صورة للحارس الدولي أبو جبل وعلق قائلا : عيد ميلاد سعيد".

كما حرص رمضان صبحي علي تهنئة ابوجبل عبر حسابه علي انستجرام وكتب "عيد ميلاد سعيد يا اخي".

ونشر احمد حجازي عبر حسابه علي "انستجرام" صورة له رفقة ابو جبل وكتب قائلا "عيد ميلاد سعيد".

وهنأ عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر عبر انستجرام الحارس الدولي ابو جبل وكتب "عيد ميلاد سعيد يا جبل كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة بالتوفيق ان شاء الله ربنا يكرمك يارب يا جبل".

وكتب ايضا مصطفى محمد نجم منتخب مصر رسالة تهنئة لا ابو جبل عبر انستجرام قائلا "عيد ميلاد سعيد".

وهنأ ايضا عمر كمال عبد الوحد جناح منتخب مصر صديقه محمد ابو جبل بعيد ميلاده وكتب "عيد ميلاد سعيد".



أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب، المقرر لها غدا، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، عن ارتداء المنتخب الوطني الزي الأساسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن منتخب مصر سيظهر بالزي الأساسي أمام المغرب، والمكون من القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء .

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب بعد التغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

آخر مباراة جمعت مصر والمغرب كانت في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2017، التي أقيمت في الجابون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود عبد المنعم كهربا.