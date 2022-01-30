إعلان الطوارئ.. عاصفة شتوية قياسية تجتاح شمال شرق أمريكا

أذاعت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يعرض عاصفة شتوية قياسية تجتاح شمال شرق أمريكا وإعلان الطوارئ في عدة ولايات.

وأوضحت أن عاصفة باردة قوية مصحوبة بثلوج كثيفة ورياح عاتية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة متسببة بإلغاء آلاف الرحلات الجوية مع إطلاق تحذيرات من قساوة الطقس في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 70 مليون شخص.

وأشارت أنه مع التحذير من العاصفة الثلجية، تحملت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر من العاصفة التي امتد تأثيرها إلى منطقة وَسَط المحيط الأطلسي.

وتابعت أن التحذير من التجمد بلغ حتى أقصى الجنوب مثل فلوريدا حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى شلل مؤقت للسحالي الكبيرة التي يمكن أن يصل وزنها إلى تسعة كيلوغرامات وتم التحذير من احتمال سقوطها عن الأشجار.