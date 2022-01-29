عن طريق الفم..الصحة: تستقبل شحنة جديدة من دواء كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استقبال 50 ألف جرعة من عقار «إيلفوشيد» مساء اليوم، والذي كان من المقرر استلامه خلال الأسبوع الماضي ولكن تأخر الوصول بسبب سوء الأحوال الجوية.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل 3 أدوية جديدة مضادة لفيروس كورونا تعاقدت مصر للحصول على جرعات منها.

1-إيفوشيلد (من إنتاج شركة أسترازينيكا)

عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ طويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن

تعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص

هذه الأدوية ليست بديلا للقاح فيروس كورونا.

2- مولنوبيرافير (من إنتاج شركة ميرك)

يؤخذ عن طرق الفم

حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية

وهيئة الدواء الأوروبية

هناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه

3- باكسلوفيد (من إنتاج شركة فايزر)

هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين:

نوع يثبط نشاط الفيروس.

نوع يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

يستخدم في الأيام الـ 5 الأولى من الإصابة.

حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية.

أنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

أوضح ان الوزارة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا «أسترازينيكا» الليلة بمطار القاهرة الكبرى.