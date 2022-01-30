سنوات الجريش.. ولاء التيتي تروي تفاصيل أول عمل تاريخي عربي للحرب العالمية

تحدثت الفنانة ولاء التيتي، عن تفاصيل العمل التاريخي «سنوات الجريش»، والذي يعد أول مُسلسل درامي تاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أنها تشارك في المسلسل المُتوقّع عرضه خلال السباق الرمضانيّ للعام 2022.

وأعربت الفنانة الشابة، عن سعادتها لخوض هذه التجربة، خاصة وأن فكرة العمل مختلفة وجديدة ولم يسبق تناولها وتسليط الضوء عليها في عمل درامي عربي، مشيرة إلى أن المسلسل يسرد حقبة الحرب العالمية الثانية بالتفصيل من منظور عربي.

وأوضحت ولاء التيتي، أن أحداث العمل تدور في عام 1940، وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة، وهو من تأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدالله وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجيّة والعربيّة.

وتابعت الفنانة الشابة، أن «سنوات الجريش» يوجه رسالة مهمة بأن الحرب لا تخلف إلا الدمار والكوارث على الأمم والشعوب، وهو ما أكد عليه بوستر العمل الذي استعان بمقطع من شعر محمود درويش، قال فيه: «ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد».

وتظهر في خلفية البوستر صورة طائرات حربية ودبابات، ونيران مشتعلة، وجنود، في إشارة إلى الحرب والدمار في تلك الفترة.