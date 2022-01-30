ضبط أسلحة وذخائر.. العراق يعلن القبض على إرهابيين ومطلوبين

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على 3 ارهابيين ضمن قيادة عمليات الجزيرة والبادية.

ووفقا لشبكة "دجلة" العراقية، أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "بناءا على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيره ، والتي اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أنه: "بعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ وقوة برية من الفوج اعلاه، تم القاء القبض على الارهابيين الثلاث المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب في قضاء هيت بالانبار ".

وفي بيان آخر منفصل، ذكرت الخلية أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على (11) متهمآ وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4 ارهاب بعد رصد تواجده ومتابعة تحركاته من قبل قوة من لواء المشاة (44) الفرقة ذاتها، ومتهم آخر بحيازة وترويج المواد المخدرة من قبل قوة مشتركة مع مفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وضبط بحوزته (رمانة دفاعية، وسلاح بندقية، ومسدس وانبولات للتعاطي وميزان الكتروني ومبلغ من المال) ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضاف البيان "تمكنت قوة من لواء(55) فرقة المشاة السابعة عشر من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب من خلال الممارسات الأمنية والتفتيش في إحدى السيطرات ضمن قاطع المسؤولية جنوب بغداد".

وأكد بيان الخلية "إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".