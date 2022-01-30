في لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التدخل لدعم إحدى الأسر بقرية طناح

علق الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، على الدعم الذي تم تقديمه لأسرة تعاني من مرض مناعي ، قائلًا إنه يتم متابعة المواطنين من خلال إدارة العلاقات العامة ومديرية التضامن الإجتماعي ، حيث يتم متابعة كافة وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة الحالات الإنسانية التي يتم نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي، ومن ثم يتم التدخل السريع من قبل المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباحك مصري" والمُذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 "

:" أنا أمرت أن يتم تبني حالة هذه الأسرة صحيًا واجتماعيًا "، معقبًا :" أنه يتم صرف من قبل محافظة الدقهلية ما يقرب من 70 مليون جنيه شهريًا على تكافل وكرامة وهذا من خلال التعاون الوثيق بين المحافظة و وزارة التضامن الاجتماعي ".





وتابع " مختار"، أنه يوجد عدد من الوسائل التي يستطيع أن يقوم المواطن من خلالها بالتواصل مع المحافظة

لتلقي خدمات الدعم منها ، المراكز التكنولوجيا الموجودة في كل مركز ومدينة وحي ، لافتًا :" لدينا 21 مركز تكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين من كل أرجاء المحافظة بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للمواقع التواصل الإجتماعي ".





أسرة تعاني من مرض مناعي ومحافظ الدقهلية يتدخل لتقديم الدعم السريع تعرف على التفاصيل من د. أيمن مختار - YouTube