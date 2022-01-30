عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التدخل لدعم إحدى الأسر بقرية طناح

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

علق الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، على الدعم الذي تم تقديمه لأسرة تعاني من مرض مناعي ، قائلًا إنه يتم متابعة المواطنين من خلال إدارة العلاقات العامة ومديرية التضامن الإجتماعي ، حيث يتم متابعة كافة وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة الحالات الإنسانية التي يتم نشرها  على صفحات التواصل الإجتماعي، ومن ثم يتم التدخل السريع من قبل المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

 

وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباحك مصري" والمُذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 "
:" أنا أمرت أن يتم تبني حالة هذه الأسرة صحيًا واجتماعيًا "، معقبًا :" أنه يتم صرف من قبل محافظة الدقهلية ما يقرب من 70 مليون جنيه شهريًا على تكافل وكرامة وهذا من خلال التعاون الوثيق بين المحافظة و وزارة التضامن الاجتماعي ".
 


وتابع " مختار"، أنه يوجد عدد من الوسائل التي يستطيع أن يقوم المواطن من خلالها بالتواصل مع المحافظة 
لتلقي خدمات الدعم منها ، المراكز التكنولوجيا الموجودة في كل مركز ومدينة وحي ، لافتًا :" لدينا 21 مركز تكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين من كل أرجاء المحافظة بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للمواقع التواصل الإجتماعي ".


أسرة تعاني من مرض مناعي ومحافظ الدقهلية يتدخل لتقديم الدعم السريع تعرف على التفاصيل من د. أيمن مختار - YouTube

أيمن مختار محافظ الدقهلية أسرة تعاني من مرض مناعي وزارة التضامن الاجتماعي اخبار توك شو

ترشيحاتنا

«الثقافة الزراعية» تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء العقود من جانب صاحب العمل والعامل

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

رغم تأييدها حازم أبو إسماعيل.. "مجلس الدولة" يرفض حل أشهر الجمعيات السلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام القضائي الجاري

هاجم موسيماني.. طه إسماعيل يتوقع تلقي الأهلى هزيمة كبيرة من مونتيري

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة

لأكثر من 70 عامًا.. عجوز يقود سيارته بدون رخصة

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

فيديو

مخرجتش من باب الجامعة.. قصة اختفاء الطالبة سندس بعد الامتحان (فيديوجراف)

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ