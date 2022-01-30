نشرة أخبار العالم.. نقل رئيس وزراء كندا وعائلته لمكان سري.. استقبال رسمي للرئيس الإسرائيلي في أول زيارة للإمارات.. وعلماء يحددون أيهما أخطر “نيوكوف أم أوميكرون”

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نقل رئيس وزراء كندا وعائلته لمكان سري بسبب «التطعيم الإجباري»

أفادت وسائل إعلام كندية، بأنه تم نقل رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وعائلته من منزلهم في العاصمة الكندية أوتاوا ‏إلى مكان سري، بعد احتشاد آلاف الأشخاص للاحتجاج على التطعيم الإجباري ‏لسائقي الشاحنات، وكذلك على القيود الأخرى على الصحة العامة.‏

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن شرطة أوتاوا، أنه تم نقل ترودو وعائلته من منزلهم بسبب مخاوف أمنية في وقت سابق من اليوم، على الرغم من أن الاحتجاجات ظلت سلمية حتى مساء أمس السبت، دون توجيه اتهامات ضد أي متظاهرين.

وبدأ سائقو الشاحنات في الوصول إلى أوتاوا عاصمة كندا، يوم الجمعة الماضي، بعد ما يقرب من أسبوع من القيادة عبر البلاد، وبدأت "قافلة الحرية" احتجاجا على التطعيم الإلزامي لسائقي الشاحنات الذين يسافرون عبر الحدود الأمريكية الكندية.

ويفرض التفويض الكندي، الذي فُرض في 15 يناير الجاري، على سائقي الشاحنات تقديم دليل على التطعيم من أجل عبور الحدود، كما يتعيّن على سائقي الشاحنات الذين ليس لديهم لقاح الخضوع لحجر صحي، وإجراء اختبار فيروس "كورونا" المستجد عند عودتهم من أمريكا.

وأكد جاستن ترودو في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، إن الغالبية العظمى من سائقي الشاحنات الكنديين تم تطعيمهم بالفعل.

21 طلقة مدفع.. استقبال رسمي للرئيس الإسرائيلي في أول زيارة للإمارات

استقبل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اليوم السبت، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي يجري زيارة إلى الإمارات رفقة زوجته ميشال هرتسوج.

وأجرى ابن زايد مراسم استقبال رسمية لرتسوج وزوجته في قصر الوطن، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقا ترحيبا بزيارة الرئيس الإسرائيلي وزوجته.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

ووصل هرتسوج وزوجته إلى في وقت سابق اليوم، إلى مطار أبوظبي، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات، عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين قبل نحو عامين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد سبق هرتسوج، بزيارة رسمية إلى الإمارات مطلع ديسمبر 2021، كانت هي الأخرى الأولى من نوعها، وسبق ذلك أيضًا زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات أواخر يونيو 2021، دشن خلالها السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، وهي أول سفارة إسرائيلية لدى دولة خليجية.

نقلة نوعية لتمكين المرأة في السعودية..تعيين أول وكيلة في وزارة الشئون الإسلامية

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ اليوم الأحد، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم؛ وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل.

ووفقا لصحيفة "سبق"، تعد الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، أول وكيلة بوزارة الشئون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشئون الإسلامية.

ويأتي القرار الذي أصدره الوزير، اليوم، في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

وفي قرارٍ سابقٍ، كان قد أسند للدكتورة ليلى القاسم؛ إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما عملت “القاسم” سابقا في وزارة التعليم، وهي محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع ومتخصصة في الحوكمة (حوكمة التعليم - القطاع العام) وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

العاصفة نورستر.. شبح يهدد أمريكا بظلام دامس وبرد قارس

ضربت عاصفة ثلجية أُطلق عليها «نورستر» شمال شرق الساحل الأمريكي، أمس السبت، مما أدى إلى تعطيل السفر وانقطاع الكهرباء.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تمت تغطية جزء كبير من الساحل الشرقي بكتلة كثيفة من الثلج ليلة السبت، حيث أبلغت عدة مناطق عن أرقام قياسية لتساقط الثلوج، وحث المسؤولون السكان على البقاء في مكانهم.

وفي جميع أنحاء الشمال الشرقي، كان هناك ما يقرب من 16 مليون شخص تحت تحذيرات خبراء الأرصاد، ومن بين 7 ملايين يواجهون العاصفة الثلجية.

ومن المتوقع أن تظل تحذيرات العاصفة الثلجية سارية حتى الأحد في شرق ولاية ماساتشوستس ومعظم ولاية ماين.

وبلغ إجمالي تساقط الثلوج أكثر من 12 بوصة على طول معظم الساحل الشمالي الشرقي وما يصل إلى 30 بوصة في ولاية ماساتشوستس.

وقالت حاكم ولاية نيويورك كاثي هوشول: "هذه عاصفة خطيرة للغاية.. قد تكون مهددة للحياة"، مؤكدة: "نحن نستجيب بسرعة وعاجلة".

وشهدت ولايات أخرى في الشمال الشرقي تساقط ثلوج بلغ مجموعها قدمًا أو أكثر بحلول فترة ما بعد الظهر.

وعلى إثر هذه العاصفة الشتوية المدمرة، ألغت شركات الطيران الأمريكية آلاف الرحلات الجوية، أمس السبت.

وحسب موقع "فلايت أوير لمراقبة حركة الطائرات"، تم إلغاء أكثر من 3500 رحلة داخل أو خارج الولايات المتحدة يوم السبت، وكانت مراكز الساحل الشرقي هي الأكثر تضررًا.

كما تم إلغاء حوالي 90 ٪ أو أكثر من الرحلات الجوية من مطارات بوسطن لوجان ولاجوارديا ونيوارك، فضلا عن إلغاء رحلات قطارات امتراك التي تعمل على طول الساحل الشرقي بين واشنطن وبوسطن.

فيما ذكرت مصادر أمريكية أنه تم انقطاع الكهرباء عن 114 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت بوابة "Poweroutage.us"، بأن "ما يقارب الـ114 ألف شخص واجهوا انقطاع التيار الكهربائي، وأن المناطق الساحلية للولاية كانت الأكثر تضررا، حيث بدأت الفيضانات بسبب هبوب رياح مفاجئة، وترك حوالى 40% من المستهلكين بدون كهرباء.

نيوكوف وأميكرون.. أيهما أخطر في الانتشار والعدوى بين البشر.. الإجابة عند الخبراء

قال خبراء إن المتغير الجديد لفيروس كورونا، نيو كوف NeoCov ، وهو نوع من الفيروسات التاجية التي ظهرت مؤخرًا ، لا يشكل خطرًا حقيقيًا في شكله الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونميك تايمز الدولية الهندية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن الخبراء، إنه في واقع الأمر، لا يعد نيو كوف، فيروسًا جديدًا بل هو فيروس قديم وثيق الصلة بفيروس كورونا.

ووفقًا لعلماء من جامعة ووهان ومعهد الفيزياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، فإن فيروس نيوكوف NeoCov مرتبط بتفشي فيروس كورونا بالشرق الأوسط (MERS-CoV)، وذلك بين عامي 2012 و 2015 وهو مشابه لفيروس SARS-CoV-2.

وذكرت صحيفة، تايمز أوف إنديا، الهندية، إنه لا يزال متغير دلتا من Covid-19 يمثل 25 ٪ -30 ٪ من الإصابات الجديدة في الهند، وبالتالي نسب أكبر أو أقل في دول عدة بالعالم، على الرغم من أنه شهد قفزة مفاجئة في عدد الوفيات اليومية.

و أظهرت الاختبارات وجود المتغير أوميكرون بين نسبتي 70٪ -75٪ ، وهو ما يقول إن أوميكرون صار هو المتغير السائد في الهند وفي بعض دول العالم.

قال أجاي باريدا ، مدير معهد علوم الحياة (ILS) :"أعتقد أنه في غضون 15 يومًا أو ثلاثة أسابيع أخرى ، سيحل أوميكرون Omicron محل متغير دلتا Delta بشكل كامل".

أضاف باريدا: أظن أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع وينحي دلتا جانبًا بسبب قابليته للانتقال والتوسع، لا سيما في المناطق الحضرية".

وبالمقارنة مع الانخفاض اليومي في الحالات الجديدة ، فإن الوفيات في اتجاه تصاعدي في الهند، وهو ما كان مدعاة للقلق.

ومع ذلك ، أكدت السلطات الصحية أن جميع وفيات Covid-19 ، التي يتم الإبلاغ عنها الآن ، ترجع إلى حالات مرضية مصاحبة شديدة مثل الفشل الكلوي القريب من المرحلة النهائية ، واختلال وظائف الكبد ، والسرطان ، ومرض الشريان التاجي ، والغدة الدرقية ، ومرض السكري غير المنضبط.

وسبق إن كشف علماء في الصين عن فيروس جديد باسم نيو كوف NeoCoV، قد يكون أكثر قابلية للانتقال، حسب دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون من جامعة ووهان.

حسب الدراسة فإن "نيوكوف" نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، وهي ليست جديدة تماما، فيما أكد خبراء الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

ووجد العلماء أن NeoCoV مرتبط بفيروس MERS-CoV ، المعروف أيضًا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، حسب الدراسة المنشورة بموقع "biorxiv".

مثل باقي الفيروسات التاجية، التي تشير إلى نوع من الفيروسات وليس إلى كوفيد- 19 تحديدا ، لا يُستبعد أن يتواجد الفيروس الجديد في الحيوانات وكذلك البشر.

وحاليا، أثبتت الدراسات أن "نيوكوف" ينتشر فقط بين الخفافيش، وسط مخاوف من احتمالية انتقاله للبشر.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تقديم مثل هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات. ولا تزال طبيعة NeoCoV غامضة خاصة أن الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.