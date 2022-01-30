أفكار دفاعية وتحفظ كبير.. ميدو يعلق على تشكيل منتخبي مصر والمغرب

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، علي مباراة منتخبي مصر والمغرب اليوم في دور ربع نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الاتنين مدربين حذرين جدا في التشكيل.. كيروش بأفكار دفاعية بحتة في وسط الملعب.. ونفس الكلام بالنسبه لخليلوزيتش تحفظ كبير في وسط الملعب..⁧‫#مصر_المغرب‬⁩".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب المغرب اليوم الأحد، في الخامسة مساء على استاد أحمد أهيدجو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على المغرب في موقعة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالنجمة الثامنة.