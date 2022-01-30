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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

 

 

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا، في الصورة، وهي تستعرض رشاقتها باطلالة انبقة، مرتدية توب ابيض، وتسريحة شعر مميزة منسدلة علي كتفيها.

ويعرض حاليا للنجمة ميرنا نور الدين فيلم الجريمة والذي يعد التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه  أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “ شباب تيك اواى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم. 

أحدث  أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز. 

 حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة.

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IMG_٢٠٢٢٠١٣٠_١٦٠٧٠٤
IMG_٢٠٢٢٠١٣٠_١٦٠٦٥٤
IMG_٢٠٢٢٠١٣٠_١٦٠٦٥٤
تتألق بالابيض ميرنا نور الدين أحدث ظهور اعمال ميرنا نور الدين موقع التواصل الاجتماعي

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