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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: تعظيم دور الرائدات الريفيات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

قومي السكان ببني
قومي السكان ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، مع تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومعلمات فصول محو الأمية فى حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية. 

ووجه "غنيم"، باستمرار حملات طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة لنشر الوعى بين جميع الفئات فى القرى المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية من خلال تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لخفض معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف،بشأن  الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها،ضمن فعاليات" اليوم السكاني" ،بالتعاون مع الجهات الشريكة من الصحة،التضامن الاجتماعي ،المنطقة الأزهرية، الشباب والرياضة، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمجلس القومي للمرأة، ومركز الإعلام، وذلك في ضوء توصيات اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بإعداد خطة عمل متضمنة الأهداف والإمكانات المتاحة لدى كل جهة، والتنسيق فيما بينها لتحديد القرى والأماكن المستهدفة التي تحتاج لتدخلات للارتقاء بالأماكن ذات المؤشرات المنخفضة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

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وتضمن التقرير،الذي أعدته نجلاء الصاوي مقرر فرع المجلس القومي للسكان، الإشارة إلى حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها خلال عقد "اليوم السكاني"،بقرية الشناوية مركز ناصر،ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة،حيث تم تدريب الشباب المتطوع بأندية الشباب على الرسائل الإعلامية الخاصة بمواجهة القضية السكانية والتوعية بآثارها السلبية على جهود التنمية ،بالإضافة إلى التنسيق  مع التضامن والجمعية المصريةلتنظيم الأسرة  لعمل قافلة سكانية، تم خلالها الكشف على 128 سيدة وتوفير وسائل لتنظيم الأسرة.

فيما تم عقد ندوات"بالتعاون مع المنطقة الأزهرية "توعوية لسيدات بالمعهد الديني بالشناوية  عن المشكلة السكانية  وتربية الأبناء ومواجهة ختان الإناث والتعريف بالصحة الإنجابية وموضوعات عن التغذية السليمة للأطفال والنظافة الشخصية، علاوة على التنسيق مع الشباب والرياضة لإقامة مسرح تفاعلي عن القضية السكانية،بجانب عقد امتحان لعدد 55 دارساً وتسليمهم شهادات محو الأمية تحت إشراف فرع هيئة تعليم الكبار، إضافة إلى عقد ندوات في مجال تمكين المراة اقتصادياً ، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة.

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مصر الصحة التضامن الاجتماعي بني سويف الشباب والرياضة محافظ بني سويف محو الأمية الزيادة السكانية المواطنين القومى للمرأة أبواب حملات التوعية

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