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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق الورشة الشتوية في علوم الصيانة والترميم بمتحف الحضارة

جانب من الورشة
جانب من الورشة

انطلقت اليوم فعاليات المدرسة الشتوية الدولية للتدريب في علوم الصيانة والترميم والتي تستمر لمدة أسبوع وهي بعنوان International Winter School in Conservation Science - NMEC 2022، والتي ينظمها مركز صيانة و ترميم الاثار بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمشاركة عدد من الطلاب الأجانب من عدة دول مختلفة وهم أمريكا والصين والهند وأسبانيا وإستراليا وشيلي وكوسوفو. 

 

ويأتي ذلك بناءً على الطلب المقدم من جامعة حلوان وبرنامج الماجستير المشترك مع جامعة براندنبورج بألمانيا (حفظ التراث وإدارة المواقع ).


وصرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأننا نعمل بكل جهد نحو تحقيق التواصل بين شباب الجامعات فى أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتطوير المهارات ، وعقد الندوات التعريفية بأهدافها والأنشطة التى نتبناها والبرامج الجديدة التى نستهدفها مع بداية العام ، وتحفيز جميع الطلاب على الصعيد المحلي والدولي للمشاركة فى مختلف الأنشطة والتواصل معهم وإعدادهم ثقافيا وعلميا ورفع الوعي لديهم. 

 

وأضاف الدكتور غنيم بأن إقامة الأنشطة و الدورات التدريبية يأتي في إطار الدور الرائد لمتحف الحضارة محليا وعالميا و إستمرارا لمنهجية مركز الترميم بالمتحف وما يحويه من كوادر بشرية مؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال صيانة وترميم الآثار علي المستوي الاقليمي والدولي. 

 


وأشار محمد عبد الشافي مدير عام مركز الترميم والصيانة بالمتحف بأن مدرسة التدريب الشتوية ستقام فاعليتها داخل معامل مركز الترميم علي مدار الاسبوع وشمل اليوم الاول محاضرة تعريفية عن مركز ترميم الآثار وما يحوية من معامل علمية ومعامل الترميم وطرق تغليف ونقل الاثار بالمتحف وقد  ألقاها محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز الترميم وكذلك محاضرات نظرية هامه بمشاركة الكوادر العلمية بمركز الترميم عن فحوص وتحاليل الاثار وأحدث وسائل التعقيم والمكافحة الحشرية والبيولوجية وألقاها د/ شرف محمد شرف أخصائي الميكروبيولوجي بالمتحف  وكذلك محاضرات عن بحوث الحياة القديمة DNA  من إلقاء د / فيروزعلي البيومي أخصائي معمل DNA  بالمتحف وزيارة خاصة داخل المعمل بمعرفة فريق DNA   ، كما ألقي د/ مينا مجدي أخصائي العلوم بالمتحف محاضرة عن فائدة الأساليب التحليلية في علوم ترميم الاثار كما تحدثت د/ مي سعد أخصائي العلوم بالمتحف عن تحليل لوحات حائط معبد رمسيس الثاني باستخدام تقنيات طيفية مختلفة وانتهي اليوم بزيارة خاصة لقاعة العرض المركزية في صحبة سيد أبو الفضل المشرف علي الشئون الاثرية بالمتحف للتعرف علي أحدث اساليب العرض المتحفي وأبرز مقتنيات المتحف وقاعة المومياوات الملكية .


كما أوضح المدير الفني و المدير التنفيذي لمركز الترميم بالمتحف سمر سامي ، ومحمد وحيد بأن الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع وستتضمن أيضا التدريب النظري والعملي علي أحدث الطرق المستخدمة في صيانة وترميم الآثار وذلك تطبيقا علي نماذج من الآثار الغير عضوية الفخارية والمعدنية والحجرية والزجاج وكذلك نماذج من الآثار الغير عضوية الخشبية والورقية والنسيج والسلال وطرق ترميم اللوحات الزيتية والايقونات و التعرف علي كيفية التعامل مع المومياوات في وحدة دراسة وترميم المومياوات .

الدورات التدريبية جامعة حلوان تدريب التراث متحف المتحف القومي للحضارة المصرية ترميم الآثار

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