ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة - رأس غارب

ينشر “ صدى البلد ”، أول صور لحادث انقلاب أتوبيس نقل عام مساء اليوم الاحد، على طريق الغردقة - رأس غارب، حيث قامت الأجهزة الأمنية بغلق الطريق لحين رفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام المسافرين.

ولقى شخصين مصرعهما واصيب 11 آخربن في انقلاب أتوبيس بطريق راس غارب الغردقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ويجري الأن عمليات تقطيع الأتوبيس لاستكشاف وجود أي ضحايا أخرين.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بانقلاب اتوبيس نقل أمام منطقة وادي دار بطريق رأس غارب الغردقة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 11 أخرين حتى الآن.