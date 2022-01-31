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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الفيزياء في لجان أولى ثانوي "ورقيا بنظام أوبن بوك"

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

بدأ الآن طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، امتحان الفيزياء ورقيا بنظام أوبن بوك .

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي ، يستمر زمن امتحان الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا .

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي أيضا اليوم ،  امتحان الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا .

وكان قد حرص طلاب الصف الأول الثانوي على الوصول إلى المدارس قبل موعد الامتحان بساعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث يمر الطلاب من بوابات التعقيم ، ثم يخضعوا للكشف الحراري بالكواشف الحرارية على بوابات المدارس ، واخيرا يتم إلزامهم بارتداء الكمامات والصعود الى اللجان والجلوس بشكل فيه تباعد .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد  ، و يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

شكل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 

وتشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مدرسة على ان تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في صورة تقديرات : ( من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى اقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى اقل من 65 جيد - اقل من 50 ضعيف )

وتشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية

و يتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

ويتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات.

طارق شوقي: محدش هيقدر يغش بالتابلت

وكانت قد أثارت فكرة السماح بالدخول بـ التابلت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الورقية جدلا واسعا ، حيث اعتبر أولياء الأمور هذا الاجراء خاطئ لأنه سيسهل عملية الغش وتبادل الإجابات بـ التابلت بين الطلاب داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه الانتقادات لوقف حالة الجدل المثارة بهذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ذلك لن يتمكن الطلاب من استخدام التابلت في الغش الإلكتروني مثلما يروج البعض .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أهمية التابلت في المرحلة الثانوية ، تكمن في كونه المصدر التعليمي المحوري للطلاب ، حيث توفر وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر اجهزة التابلت الكتب الرقمية ، وبنك المعرفة المصري ، وغيرها من التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يمكن للطلاب استخدامها بدلا من الاعتماد على الكتب المدرسية كمصدر وحيد للمعلومة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش مسؤولية وقرار فردي ، مشددا على أن الخاسر الوحيد سيكون هو الطالب الغشاش الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.

الصف الأول الثانوى الاول الثانوي المدارس امتحان امتحانات

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بدء امتحان الفيزياء في لجان أولى ثانوي "ورقيا بنظام أوبن بوك"

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