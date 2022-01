مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

1/31/2022 9:00:45 AM

تقدم السيارة ستروين C5 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 4 فئات وهم، AT LIVE و FEEL WITH OUT SUNROOF، بالاضافة إلى الفئة الثالثة FEEL، والفئة كاملة التجهيزات SHINE، إلى جانب اطلالتها الخارجية المميزة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستحدامات SUV.

مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري

مواصفات السيارة ستروين C5 موديل 2022

تتسارع السيارة ستروين C5 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية/ حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 165 حصانا، وعم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بينما يبلغ اسهلاك السيارة ستروين C5 موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ودعمت السيارة ستروين C5 موديل 2022 بالكثير من التجهيزات مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع خاصية متابعة ضغط الهواء للاطارات، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وحساسات حركة خلفية مزودة بكاميرا، وقفل مركزي، مع 4 نوافذ كهربائية.

بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، وسقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، ومثبت سرعة، وامكانية تفعيل السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4.5 متر، و 2 متر للعرض، و 1.6 متر للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 580 لتر.

أسعار السيارة ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 449,900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 496,900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 519,900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 569,900 جنيه.