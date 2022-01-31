عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

مواصفات واسعار ستروين C5
مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة ستروين C5 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 4 فئات وهم، AT  LIVE و FEEL  WITH OUT SUNROOF، بالاضافة إلى الفئة الثالثة FEEL، والفئة كاملة التجهيزات SHINE، إلى جانب اطلالتها الخارجية المميزة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستحدامات SUV.

مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري 

مواصفات السيارة ستروين C5 موديل 2022

 

تتسارع السيارة ستروين C5 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية/ حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 165 حصانا، وعم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بينما يبلغ اسهلاك السيارة ستروين C5 موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري 

ودعمت السيارة ستروين C5 موديل 2022 بالكثير من التجهيزات مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع خاصية متابعة ضغط الهواء للاطارات، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وحساسات حركة خلفية مزودة بكاميرا، وقفل مركزي، مع 4 نوافذ كهربائية.

مواصفات واسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري 

بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، وسقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، ومثبت سرعة، وامكانية تفعيل السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4.5 متر، و 2 متر للعرض، و 1.6 متر للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 580 لتر. 

 

أسعار السيارة ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري

 

الفئة الأولى ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 449,900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 496,900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها      519,900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 موديل 2022 بقيمة قدرها 569,900 جنيه.

ستروين موديل 2022 ستروين C5 موديل 2022 السيارة ستروين C5 موديل 2022

ترشيحاتنا

بطء السير أعلى كوبرى أكتوبر وصلاح سالم.. إرشادات مرورية لقاىدي السيارات

نجم الزمالك السابق: "موسيماني عينه وحشة"

بدء امتحان الفيزياء في لجان أولى ثانوي "ورقيا بنظام أوبن بوك"

مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 31-1 -2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ