موسيماني : تأهل مصر مثل الخروج حيًا بعد عبور غابة.. وأيمن أشرف كان مستهترا

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عن تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا، معربًا عن سعادته بهذا الفوز.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة mbc مصر:" أشعر بالسعادة بعد فوز منتخب مصر وعلينا الاستمرار في الطريق الصعب".

وأضاف:" الفوز على كوت ديفوار وبعدها منتخب المغرب يبدو مثل عبور من وسط غابة وتخرج منها حيًا ".

وتابع:" كنت حزين بسبب أيمن أشرف لأنه لاعبي ويمثل النادي الأهلي في منتخب مصر، لأن هذا سبب مشكلة لمصر وكنت حزين بالنيابة عنه".

وأكمل:" أيمن أشرف يمثل الأهلي ويحمل شعار الأهلي وما يحدث للاعب ينعكس على المدرب، وكنت أعرف أنه حزين من الخطأ وان سيصحح هذا الخطأ وهذا ليس مستوى أيمن أشرف".

وأتم موسيماني تصريحاته:" كان يسطيع أن يقف هذه التمريرة لكنه كان الى حد ما مستهترا في تلك اللعبة".

وضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره الكاميروني في مباراة الدور نصف النهائي المقرر لها الخميس المقبل، وسيتأهل الفأئز من هذه المباراة إلى النهائي لمواجهة الفائز من لقاء السنغال وبوركينا فاسو.