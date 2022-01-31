وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع نظيره التونسي على هامش "اجتماع الكويت"

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مباحثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس الأحد بالكويت.



وأوضح لعمامرة -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن هذه المباحثات جاءت عملًا بسنة التنسيق الدائم بين الجزائر وتونس، وتكريسا للديناميكية غير المسبوقة التي تطبع العلاقات الثنائية المتميزة بتوجيه مشترك من رئيسي البلدين.



كانت أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قد انعقدت أمس الأحد بالكويت لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كورونا (كوفيد-19)، وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.