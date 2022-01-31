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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئولين كويتيين التحديات الاقتصادية

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع عدد من المسئولين الاقتصاديين بالكويت أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده والبرامج الوطنية المطروحة لدعم تعافي الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون والشراكة بين تونس ومختلف هذه المؤسسات.


وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أمس الأحد، - أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الجرندي في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري العربي، المنعقد حاليا بالكويت، حيث التقى كلا من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


وأوضحت أن اللقاءات تناولت التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسات في المجال المالي والاستثماري وسبل تطويره ، حيث تم خلال اللقاء الإشادة بجهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم وإنجاز العديد من المشروعات التنموية في قطاعات البنية التحتية والسدود والصحة والزراعة. 


وأشارت إلى أن الجرندي رحب بتوجه الهيئة العامة الكويتية بتنويع حقيبتها الاستثمارية في تونس لتشمل مجالات جديدة منها مجالات التكنولوجيا الحديثة.


وفي السياق ذاته، عبر المسؤولون الكويتيون عن عزمهم مواصلة هذا التعاون المثمر واستعدادهم لدارسة أية مقترحات تعرض عليهم لمواصلة المساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتونس.

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

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