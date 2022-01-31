بالصور.. يد الزمالك جاهزة لمواجهة الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام نظيره الأهلى على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ختام الدور الأول من المرحلة الثانية لبطولة دورى المحترفين والمقررة إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين.

واشتمل تدريب يد الزمالك والذي قاده الإسباني أوليفر روي المدير الفني، وذلك بعد تماثله للشفاء، على جزءين، الأول بدنيا، والثاني تقسيمة بين اللاعبين وكذلك شرح بعض الجمل التكتيكية استعدادا لمواجهة الغد التي تحتضنها صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

ويحتل الزمالك صدارة جدول دورى المحترفين برصيد 17 نقطة.

ويقود الفريق: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.