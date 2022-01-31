المغرب.. الأطباء يعلنون تنظيم احتجاجات بطنجة

قرر مكتب الأطباء المقيمين بطنجة المغربية ببدء خطوات احتجاجية ابتداء من الأسبوع الجاري عبر خوض إضراب لمدة 24 ساعة، يشمل جميع المصالح الاستشفائية ما عدا الإنعاش والمستعجلات في الثالث من فبراير المقبل، مع حمل الشارات السوداء ابتداء من اليوم الاثنين؛ وذلك احتجاجا على الظروف الكارثية التي تواجه الأطباء خلال عملهم بالمصالح الاستشفائية بالمستشفيات الإقليمية بطنجة.

وبحسب هسبيرس، استنكر مكتب الأطباء المقيمين بطنجة، ما أسماه الظروف الكارثية التي تواجه الأطباء خلال عملهم بالمصالح الاستشفائية بالمستشفيات الإقليمية بطنجة، نظرا لغياب أبسط الشروط العلمية والإنسانية للممارسة الطبية؛ الشيء الذي اعتبروه يهدد بشكل خطير سلامة المرضى، ويصعب من إمكانية حصولهم على رعاية تحفظ كرامتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن تكوين الأطباء الاختصاصيين في مختلف التخصصات الطبية والجراحية يمر في ظروف لا علمية بسبب التأخر غير المبرر في افتتاح المستشفى الجامعي لطنجة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في تكوين الأطباء المقيمين، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي على ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم التجاوب مع المطالب المشروعة.