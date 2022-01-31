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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: نعمل معا لدعم التعاون مع الأشقاء العرب بتوجيهات الرئيس السيسي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الفلسطيني

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين.

حضر اللقاء  اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة ، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، السيد طارق فانوس مسئول ملف الخارجية المصرية بسفارة دولة فلسطين وعلي الخطيب من العلاقات الدولية  بالسفارة.

تناول اللقاء آخر المستجدات علي الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلي مناقشة كيفية تفعيل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، مشيرا أن الحكومة المصرية تعمل فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك وخاصة مع الأشقاء العرب وذلك امتدادا للموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية إلى جانب الاهتمام والتقارب بين الشعبين المصري والفلسطيني في ظل القيادة الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري أن الوزارة بصدد إقامة معرض مكبر للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية ، مشيراً إلي توجيه الدعوة لمشاركة الجانب الفلسطيني لهذا المعرض في سياق التقارب المصري الفلسطيني في شتي المجالات وبخاصة الشبابية والرياضية منها.

من جانبه وجه الفريق جبريل الرجوب الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بقطاعات الشباب والرياضة والبنية التحتية فى مصر والتي أصبحت تنافس علي المستوي العالمي ومؤهله لاستضافة كبري الأحداث والفعاليات ،كما وجه الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي مجهوداته في سبيل النهوض بالرياضة المصرية.

كما وجه الفريق الرجوب الدعوة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لحضور منافسات بطولة بصدد إقامتها بدولة فلسطين تشمل ثلاثة أندية من فلسطين وثلاثة أندية من الأردن ،والتي تقام بحضور لفيف من الشخصيات العربية ووزراء الشباب والرياضة العرب ،في الفترة من 19-29 مارس المقبل بالضفة الغربية.

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