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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام قوي بين الأهلي والزمالك اليوم بدوري محترفي اليد

الأهلي والزمالك دوري
الأهلي والزمالك دوري اليد

يواجه الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس مع غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيا الإسباني أوليفر روي في إطار الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين لليد.



 وينطلق اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساء الإثنين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة بعد الفوز على كلا من “البنك الأهلي - سموحة - طلائع الجيش - سبورتنج”.

ويحتل المارد الأحمر وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه على كلا من "سموحة - البنك الأهلي - طلائع الجيش" فيما تعادل الفريق مع نظيره سبورتنج. 

ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة حيث يأمل الزمالك في الإبتعاد بالصدارة فيما يحتاج الأهلي للفوز للتساوي مع الزمالك وإعتلاء جدول الترتيب بفضل المواجهات المباشرة.

 الجدير بالذكر أن أبناء القلعة البيضاء هم أصحاب لقب البطولة الماضية عقب فوزهم على الغريم التقليدي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى.

النادي الأهلي طارق محروس الزمالك دورى المحترفين لليد الأهلى

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