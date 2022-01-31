بنك ناصر الاجتماعي : إطلاق سيارات بماكينات "ATM" لخدمة العملاء

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك برئاسة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، يضع خطط التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فان البنك يولي إهتماماً كبيراً بهم ويسعي لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم في ظل ما إتخذته الدولة من إجراءات إحترازية من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم منعاً للتكدس وحفاظاً علي سلامتهم خاصة.

وأشار “عشماوي”، إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 550 ألف عميل معاشات ومرتبات باجمالي مبلغ مليار و241 مليون جنيه تقريبا.

واكد عشماوي ان صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 أفرع بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري.

وقال إنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

ونوه إلى أنه تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي فقد قام البنك باستبدال بطاقات الصراف الآلي ببطاقات ميزة لجميع عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الالكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الاخرى محليا.

وأضاف أنه تم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ،وكذلك تطبيق “myFawry”.

واشار عشماوي إلى أن البنك اطلق خدمة سيارات فروع متنقلة للمساهمة في إستقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير علي العملاء وتحتوي السيارة علي 2 صراف آلي ومكان مجهز لخدمة العملاء و تقديم الخدمات المصرفية المختلفة لهم وتلقي مقترحاتهم.