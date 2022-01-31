تدمير شقق ومحلات.. صدى البلد يرصد حجم الخسائر فى حريق المشهد الحسيني .. فيديووصور

رصد موقع صدى البلد الإخباري، عدم إصابة شقة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بأي اذى إثر احتراق عقارين مجاورين له بمنطقة المشهد الحسيني بالجمالية.

ورصدت كاميرا صدى البلد حجم الخسائر في عدد من الصور بعد ان التهمت النيران عددا من الشقق والمحلات التجارية.

فبعد نشر وتداول أخبار ومعلومات عن احتراق شقة منزل الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال حريق هائل التهم عقارين خلف مسجد الحسين بحي الجمالية ، كشف مصدر أمني لـ “ صدى البلد ” الحقيقة ، مؤكدا أن الشيخ الراحل كان يمتلك شقة فى ذات العقار المحترق لكن قام ببيعها منذ سنوات.

فعلى مدار 10 ساعات متواصلة من الغطفاء والتبريد ، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية ، حيث تم إنقاذ كافة العالقين داخل العقاريين المحترقين ، فيما أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة واختناقات ، تم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الكاملة لهم بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

“ محافظ القاهرة يتابع عمليات الإطفاء ”

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني والى العقار رقم ٤ و 5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة الذى الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوب على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق ، كما وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث .

“ معاينة وقرارات النيابة ”

في الوقت الذي وصل فيه فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط بلاغ الحريق لكشف ملابساته واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان .

“ تعليق وزير الأوقاف على الحريق ”

فيما أكدت وزارة الأوقاف أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان: وقد وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني و مدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة ، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع ، وأن يسلم الجميع من كل سوء.

جهود كبيرة بذلتها قوات الحماية المدنية بالقاهرة لسرعة محاصرة النيران التي شبت في عقار سكني خلف مسجد الحسين بالجمالية ، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في عقار سكني خلف مسجد الحسين ووجود محتجزين في الشقق .

علي الفور انتقلت ١٠ سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام ، ونجحت فرق الإنقاذ في استخراج المحتجزين من خلال سلم هيدروليكي .

فيما قامت القوات بجهود كبيرة لسرعة إخماد النيران التي اشتعلت في عدد من الشقق ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في الطابق الأرضي وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من ٣ طوابق أخرى ، وامتدت النيران لعقار مجاور .

ويرجح أن يكون ماس كهربائي في كابل كهرباء مجاور للعقار محل البلاغ السبب في الحريق ، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات وأخطرت النيابة للتحقيق .

53832ad3-a61a-4e77-8b2f-6f1c59bcec27 43074c8b-8db8-4f42-a634-fcb874ddd174 680423b9-8eb6-428e-b446-56c0039e7978 f08bea0c-8f40-4e81-8a02-ce0c78404af1 a5828c88-a80f-47c3-ab07-363a70ee59fe 3772bcb7-836a-4531-8e30-159b191e5f05 dff28ce9-1de3-4718-8c42-c9f62f18e322

49afbdeb-0b54-43a1-9065-2b6afb0bbe73

49ff5196-2ee5-426f-bc24-f4da85fd67dd

0234d4a1-ff1a-49b8-8dc7-ff7685d80a9d

850cfcaf-26b8-4891-8690-d0ae02705d6a

1559af65-011d-44d9-8a1c-6e668f52c2f9

6775cbee-a477-4a23-8372-89a79a02941f

a3ce1fde-1c79-4957-9458-864c74c41853

cfce1c84-82f4-4eaf-a5bb-430c64a44477

e355bdf8-e6a8-4e41-af67-eaca0ca41a84 (1)

e355bdf8-e6a8-4e41-af67-eaca0ca41a84

f377cdbf-2dcb-4858-a12d-33794a011b6c