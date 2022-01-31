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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

حملة اشغالات ومرافق
حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

 نظم مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بشارع السوق السياحي، والشوارع الجانبية المرتبطة به.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة ضد المخالفين، مع إلزام جميع أصحاب البازارات والمحلات السياحية بعدم التعدي على الطريق العام للقضاء على المظاهر العشوائية، وتيسير حركة المشاة بالطريق للسائحين والمواطنين، كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشارع والشوارع الجانبية المرتبطة به.

شارك في الحملة أحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، والنقيب على شيحة والنقيب عبد الله سلطان من ضباط إدارة شرطة المرافق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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